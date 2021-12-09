Kuşadası'nda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde asayiş ekipleri yaptığı operasyon sonucu bir hırsızlık olayını aydınlattı. Operasyon sonucu 2 kişiden birisi tutuklanırken diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlara geçit vermiyor. Değişik tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran ekipler güzergah üzerindeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 300 saatlik kamera kaydını detaylı şekilde inceleyen ekipler M.K. ve O.B. isimli şüphelileri tespit etti. Yapılan tüm fiziki çalışmalar sonucunda Camiatik Mahallesi ara sokaklarında yaşanan kovalamaca sonucu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında M.K. isimli kişinin 1 adet nitelikli hırsızlık ile 3 adet evden hırsızlık olaylarından arandığı ve hakkında 22 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelinin yapılan üst aramasında ise 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Diğer şüpheli O.B. ise 1 adet evden hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. M.K. isimli şüphelinin Camiatik Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada ise 3 adet televizyon ve 2 adet matkap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 kişiden M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken O.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.