Kuşadası'nda 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Sahil Güvelik Bot Komutanı Muhittin Güneş Onay, Kuşadası Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Aykut Kuş, Kuşadası Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen Tayfun Altuntaş, Kuşadası Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenler sırasında Kuşadası Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman bir konuşma yaptı. Ataman'ın yaptığı konuşmanın ardından şiirler okundu, minik öğrencilerin gösterileri, halk oyunları ilgiyle izlendi. Törenlerin ardından ise sahil bandı üzerindeki İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda ise çocuklar için ücretsiz oyun parkı kuruldu.