Kuşadası'nda 23'ü çocuk 50 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 23'ü çocuk, 15'i kadın toplam 50 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde görevli sahil güvenlik botu tarafından Kuşadası Aslan Burnu açıklarında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Yunanistan'ın Sisam adasına doğru kaçmaya çalışan lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, içerisindeki Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.