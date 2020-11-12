Kuşadası'nda 250 adet fidan dağıtımı yapıldı

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kuşadası'nda dikilen fidanların yanı sıra 250 adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca jandarma ekipleri ve öğrenciler tarafından 10 bin adet tohumlu saksı toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında düzenlenen etkinliğe öğrenciler ve jandarma ekipleri katıldı. Pandemi kuralları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, dikilen fidanların yanı sıra vatandaşlara 250 adet fidan dağıtımı yapıldı. Jandarma ekipleri ve öğrenciler ise 10 bin adet tohumlu saksıyı toprakla buluşturdu.