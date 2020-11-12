İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda 250 adet fidan dağıtımı yapıldı

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kuşadası’nda dikilen fidanların yanı sıra 250 adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kuşadası'nda dikilen fidanların yanı sıra 250 adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca jandarma ekipleri ve öğrenciler tarafından 10 bin adet tohumlu saksı toprakla buluşturuldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında düzenlenen etkinliğe öğrenciler ve jandarma ekipleri katıldı. Pandemi kuralları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, dikilen fidanların yanı sıra vatandaşlara 250 adet fidan dağıtımı yapıldı. Jandarma ekipleri ve öğrenciler ise 10 bin adet tohumlu saksıyı toprakla buluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.