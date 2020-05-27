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Kuşadası'nda 26 plaj ve marina mavi bayrak aldı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda 49 ülkede yürütülen Mavi Bayrak programı çerçevesinde Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2020 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı.


Bu yıl Türkiye'de 486 plaj, 22 marina ve 7 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanırken Kuşadası'nda 25 plajın yanı sıra Setur Marina da mavi bayrak almaya hak kazandı.


Kuşadası'nda geçtiğimiz yıl 22 plaj mavi bayrak tescili alırken bu yıl, mavi bayraklı plaj sayısının 25 olması ilçede memnuniyet oluşturdu. Kuşadası ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işletmesinde olan 6 plajın da mavi bayrak alması dikkat çekti. Bu yıl korona virüs nedeniyle herhangi bir tören düzenlenmedi.

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