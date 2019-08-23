İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda 26'sı çocuk 129 göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 26’sı çocuk, 33’ü kadın toplam 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 26'sı çocuk, 33'ü kadın toplam 129 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, 3.13, 4.35, 5.25 ve 6 saatlerinde gerçekleştirdikleri 4 ayrı operasyonda Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halindeki 4 ayrı lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botların içerisindeki 80 Suriye, 23 İran, 10 Kongo, 8 Filistin, 5 Somali, 1 Senegal, 1 Sudan ve 1 Gine uyruklu olmak üzere toplam 129 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan düzensiz göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.