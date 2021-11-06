İhlas Haber Ajansı

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Kuşadası'nda 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, 4 Kasım 2021 tarihinde saat 10.30 sıralarında Milli Park üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Botla bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, içerisinde 29 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek Türk karasularına geri itildiği ve şahısların kendi imkanlarıyla karaya çıktıklarını belirledi. Gerekli işlemlerin ardından düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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