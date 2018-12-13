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Kuşadası'nda 29'u çocuk 53 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 29’u çocuk, 12’si kadın toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 29'u çocuk, 12'si kadın toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Arslan Burnu'nun güneyinde lastik bir bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından Yunanistan'ın Sisam adasına doğru hareket halinde olan lastik bot durdurularak içerisindeki 47'si Afganistan ve 6'sı İran uyruklu olmak üzere toplam 53 kaçak göçmen yakalandı. 29'u çocuk olan kaçak göçmenler ilk olarak sağlık kontrolünden geçirilip, yemek verildi. Ardından ifadeleri alınan kaçak göçmenler Aydın il göçmen bürosuna teslim edildi.

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