Kuşadası'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kuşadası'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'ndan başlayan bir yürüyüş gerçekleşti. Atatürk Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından engelliler, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Atatürk Anıtı'na Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Yöneticileri ile birlikte çelenk koydu. Etkinliğe engellilerle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirterek “Engelliler toplumun aynasıdır. Bizler engellilerle birlikte hayatı paylaşarak onların sorunlarına çözüm arıyor, engelsiz bir yaşamı inşa etmeye çalışıyoruz. Engelleri aşmanın tek yolu engellilere sunduğumuz sevgidir. Kuşadası'nda var olan Erdoğan Öven Engelliler Köyü de bu sevgi ile inşa edilmiştir. Bizi uzun yıllardır yalnız bırakmayan tüm Kuşadalı dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencileri tarafından hazırlanan el işi sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. “Bir Renk Bin Umut” adlı serginin açılışına engelli öğrencilerle birlikte Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi açılışında konuşan Belediye Başkanı Kayalı, göreve geldikleri günden bugüne kadar Kuşadası'nda engelsiz bir yaşam oluşturmak için çalıştıklarını belirterek Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nün tüm dünyaya örnek olacak bir proje olduğunu ifade etti. Gerçek engelin sevgisizlik olduğunu ifade eden Kayalı, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı ve Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Canan Güler'in Kuşadası'ndaki tüm engellilere kucak açtığını belirtti.

Kayalı'nın ardından konuşan Kaymakam Yücel ise engellerin hep birlikte çalışarak aşılabileceğini belirterek engelsiz bir Kuşadası için ellerinden gelen desteği sunacaklarını ifade etti.