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Kuşadası'nda 3 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde üç ayrı suçtan aranma kaydı olan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üç ayrı suçtan aranma kaydı olan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kusadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme, İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Eylemleri olmak üzere 3 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve toplam 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S. A. yapılan operasyonla yakalandı. S.A. çıkarıldığı adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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