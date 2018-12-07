Kuşadası'nda 3 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerini gerçekleştirdikleri denetimlerde 3 suçtan aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında ‘mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal ve binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' eylemleri olmak üzere 3 suçtan aranan ve de hakkında toplamda 4 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan A.K. isimli zanlı yakalandı. Hakkında gerekli işlemler başlatılan A.K., sevk edildiği adli makamlara tutuklanarak cezaevine gönderildi.