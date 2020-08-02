Kuşadası'nda 3 günde 120 bin araç giriş yaptı

Hem tatil hem de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle salgını önlemeye yönelik alınan tüm sıkı önlemlere rağmen Kuşadası bayramda tatilcilerin akınına uğradı. Plajlarda insan seli görüntüler oluşurken, araçlar şehrin girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu, Kuşadası'na 3 günde 120 bin aracın giriş yaptığı açıklandı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, korona virüs salgınının başlaması ve 1 Haziran'da başlayan yeni dönemden sonra en kalabalık günlerini yaşıyor. Tatil için Kuşadası'nı tercih edenler ile çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik tatilciler, özellikle Selçuk ve Söke ilçesi girişlerinden araçlarıyla birlikte arife gününden itibaren uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Korona virüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında büyük şehirlerden bunalanlar hava sıcaklığının hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkması üzerine özellikle Kuşadası'nda yazlık evi bulunanlar bayram tatili için soluğu Kuşadası'nda aldı. Buna tatil için Kuşadası'nı tercih edenler ile çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik tatilciler eklenince hem önemli bir araç trafiği yaşandı, hem de dünyaca ünlü Kadınlar Plajı ve Dilek Yarımadası Milli Parkı olmak üzere Kuşadası'ndaki tüm plajlar kapasitelerinin üzerinde tatilci ilgisiyle karşılaştı. Sıcak havadan bunalanlar plajlara akın ederek, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı.

Bu arada, Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi artan araç sayısıyla birlikte sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılmasıyla ilgili uyarılarda bulunurken, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü de şehre giren ve çıkan araç sayılarını da açıkladı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nün şehir giriş ve çıkışlarındaki araç takip kameralarının verilerine göre, 31 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında Kuşadası'na Selçuk ve Söke yönünden toplam 120 bin araç giriş yaptı.