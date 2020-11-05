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Kuşadası'nda 3.3 şiddetinde bir deprem daha

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde bir deprem daha meydana geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde bir deprem daha meydana geldi.


Deprem, saat 02.15 sıralarında Kuşadası'nda meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi merkezli 6.1 km derinliğinde gerçekleşen deprem 3.3 şiddetinde kaydedildi. Kuşadası merkezde şiddetli hissedilen deprem özellikle son günlerde art arda gerçekleşen artçı depremlerde evleri hasarlı olan vatandaşlarda korku ve panik yaşattı.

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