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Kuşadası'nda 4. kattan düşen esnaf hayatını kaybetti

Kuşadası’nda sanayi sitesinde esnaflık yapan bir kişi.

Kuşadası'nda sanayi sitesinde esnaflık yapan bir kişi. 4. Kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Sanayi Sitesi'nde demir doğrama üzerine işyeri bulunan Kenan Çakır isimli bir esnaf, akşam saatlerinde Eski Salı Pazarı Doğan Sokak adresinde bulunan 4.kattaki evinin balkonunda küçük çaplı bir tamirat yaparken yağmurun da etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü. Kenan Çakır, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambülansla hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kuşadası'nın sevilen esnaflarından Kenan Çakır, Kuşadası Hanım Camii'nde yarın kılınacak ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.

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