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Kuşadası'nda 41 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kamyonet içerisinde bulunan 41 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kamyonet içerisinde bulunan 41 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı yolla bir grup düzensiz göçmenin Söke ilçesinden Yunanistan'ın Samos adasına gideceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin düzenlediği operasyonla Söke'den Kuşadası'na gelen bir kamyonet takibe alındı. İlçe girişinde bulunan uygulama noktasında durdurulan kamyonette 28 Suriye uyruklu (20 yetişkin, 8 çocuk) 13 Kuveyt uyruklu (4 yetişkin 9 çocuk) olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü M.D. ise yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla göz altına alındı.


Yakalanan 41 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere il göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi.

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