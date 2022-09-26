Kuşadası'nda 425 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği

Sunduğu ayni ve nakdi yardımlarla ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldüren Kuşadası Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında da eğitim desteği vermeyi sürdürüyor. 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi başladığından bu yana Güvercin Masa' ya yapılan başvuruları inceleyen ve okul yöneticileriyle iletişime geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırtasiye malzemesi ulaştıracağı öğrencilerin isimlerini belirleyerek okullardan alınan listeler ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda kırtasiye

malzemesi paketi hazırladı.

Paketler üç haftada 425 öğrenciye ulaştırıldı. Paketlerin içerisinde okul yönetiminin isteğine uygun olarak temel kırtasiye malzemeleri dışında ihtiyaç durumuna göre çanta ve okul kıyafeti gibi malzemeler de bulunuyor. Paketlerin ulaştığı aileler, Başkan Ömer Günel'e teşekkürlerini iletti.

Paketler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ay sonuna kadar dağıtılacak.