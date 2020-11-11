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Kuşadası'nda 4.8 şiddetindeki deprem korkuttu

Kuşadası Körfezi’nde sabah saatlerinde meydana gelen 4.

Kuşadası Körfezi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem Kuşadası ve çevre ilçelerde hissedildi.


Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden Kuşadası'nda depremler devam ediyor. Afad'tan edinilen bilgiye göre, saat 09,49'ta 7 kilometre derinlikte 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Kuşadası'nda ve çevre ilçelerde hissedildi. Son 1 hafta içinde gerçekleşen depremler şiddetini arttırmaya başlarken vatandaşlarda tedirginlik yaşadı.

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