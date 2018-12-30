Kuşadası'nda 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi iki kişi yakalandı

Kuşadası şehir merkezi ile Davutlar'da gerçekleştirilen 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan iki kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan 3 ayrı işyerinde 20 Aralık tarihinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarını araştıran polis ekipleri kamera görüntülerinin incelenmesi ve teknik çalışmanın ardından şüpheli olarak 29 yaşındaki H.Ç'yi tespit etti. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından H.Ç. yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri ayrıca Davutlar'da gerçekleştirilen evden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli Y.A.B.'yi çalıntı motosikletle birlikte yakaladı.

-Üzerinden ruhsatsız silah ve mermi çıkan şahıs gözaltına alındı

Bu arada, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Büro Amirliği ekipleri tarafından Türkmen mahallesi Kısmet otel kavşağında durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu. Üst araması sonucu üzerinde 1 adet Baretta marka 7,65 mm çapında ruhsatsız tapanca ve 15 adet 7,65 mm dolu fişek ele geçirilen M.K. isimli şahıs gözaltına alındı.