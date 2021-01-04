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Kuşadası'nda 5 ayrı suça karışan şüpheli yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık ve dolandırıcılık olmak üzere 5 ayrı suça karışan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık ve dolandırıcılık olmak üzere 5 ayrı suça karışan şüpheli polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda değişik tarihlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı, evden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının meydana gelmesi üzerine çalışma başlatıldı. Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerleri, çevreleri ve güzergah üzerinde bulunan güvenlik kameraları ve mobese kameralarının saatler süren detaylı olarak incelenmesi ve teknik çalışmalar sonucu olayların şüphelisi olarak M.T. isimli şahıs tespit edildi. Şahsın İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir ikamette olduğunun tespit edilmesi üzerine bahse konu eve operasyon gerçekleştirilerek şahıs kıskıvrak yakalandı.


Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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