Kuşadası'nda 5 ayrı suçtan 3 yıl hapisle aranan zanlı yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin yaptığı denetimlerde 5 ayrı suçtan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekibinin suçluları yakalamaya yönelik olarak yaptığı çalışmalarda, 5 ayrı yaralama dosyasından aranmakta olan ve hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.(44) Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildiği adlı makamlarca tutuklanan M.E., cezaevine gönderildi.