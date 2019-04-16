Kuşadası'nda 5 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Kuşadası Camiatik Mahallesi'nde 24 Mart'ta bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Mart 2019 tarihinde Camiatik Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapsamlı bir araştırma başlattı. Çevredeki tüm güvenlik ve mobese kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, elde ettikleri veriler ışığında çalıntı eşyaların taşındığı araç ile birlikte hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla Y.K. B.K. T.G. M.E. ve A.B. isimli şüphelileri belirlendi. Önceki gün gözaltına alınan 5 şüpheli polisteki sorgulamalarının ardından Kuşadası Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme tarafından şüphelilerden M.E.(20) ve A.B'nib (20) tutuklanmasına karar verilirken, tutuklanan şahıslar cezaevine konuldu.