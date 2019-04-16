İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kuşadası'nda 5 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Kuşadası Camiatik Mahallesi’nde 24 Mart’ta bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kuşadası Camiatik Mahallesi'nde 24 Mart'ta bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 24 Mart 2019 tarihinde Camiatik Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapsamlı bir araştırma başlattı. Çevredeki tüm güvenlik ve mobese kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, elde ettikleri veriler ışığında çalıntı eşyaların taşındığı araç ile birlikte hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla Y.K. B.K. T.G. M.E. ve A.B. isimli şüphelileri belirlendi. Önceki gün gözaltına alınan 5 şüpheli polisteki sorgulamalarının ardından Kuşadası Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme tarafından şüphelilerden M.E.(20) ve A.B'nib (20) tutuklanmasına karar verilirken, tutuklanan şahıslar cezaevine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.