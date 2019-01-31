Kuşadası'nda 5 suçtan aranan zanlı yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde, 5 ayrı suçtan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin suçluları yakalamaya yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Türkmen Mahallesi Osman Kocaman Caddesi üzerinde hakkında 3 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 ayrı dosyadan "silahla tehdit, yaralama " suçlarından aranması olan S. S. ( 40) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.