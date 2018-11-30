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Kuşadası'nda 5 yıl hapisle aranan zanlı yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda suçtan kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda suçtan kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalarda hakkında ‘Resmi Belgede Sahtecilik, Banka veya Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmesi Gereken Krediyi Sağlamak Amacıyla Dolandırıcılık' suçlarından aranan ve toplam 5 yıl 10 ay hapis ile 64 bin lira para cezası bulunan A. A. isimli şahıs tespit edilerek yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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