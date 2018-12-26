İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda 50 gram hint keneviri ele geçirildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki şahsın üzerinde 50 gram hint keneviri ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki şahsın üzerinde 50 gram hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri tarafından Kuştur uygulama noktasında durumundan şüphelenilen ticari taksi durduruldu. Araç içindeki 3 şahıs indirilerek araç içinde ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada H. Ö. (37) isimli şahsın cebinden poşet içerisinde yaklaşık 50 gram hint keneviri tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.


Şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli adlı işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.