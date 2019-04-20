Kuşadası'nda 54 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 54 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 43'ü Afganistan, 6'sı Suriye, 4'ü Irak ve biri İran uyruklu 54 kaçak göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.