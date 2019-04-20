İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kuşadası'nda 54 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 54 kaçak göçmen yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 54 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 43'ü Afganistan, 6'sı Suriye, 4'ü Irak ve biri İran uyruklu 54 kaçak göçmeni yakaladı.


Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.