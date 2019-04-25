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Kuşadası'nda 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu; 9 gözaltı

Kuşadası’nda Kuşadası ve Söke polisin eş zamanlı olarak 6 ayrı adrese gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda Kuşadası ve Söke polisin eş zamanlı olarak 6 ayrı adrese gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda uyuşturucu satışı yapanlara yönelik olarak Kuşadası ve Söke Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı Narkotik Büro Amirlikleri tarafından 6 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele, Asayiş ve Güvenlik Büro Amirliklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonlarda mahkeme kararlarıyla belirlenen şüpheliler ve ikametlerine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, 9 kişi gözaltına alınırken 7.89 gr metamfetamin, 29.58 esrar maddesi, 3 gr tütünle karışık esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan kişilerden birinin 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilirken, gözaltındaki 9 kişiyle ilgili "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

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