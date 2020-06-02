Kuşadası'nda 6 kaçak yapı yıkıldı, 524 yapı mühürlendi

AYDIN (İHA) – Kuşadası'nda son 1 yıl içerisinde imara aykırı olduğu tespit edilen yapılara yönelik denetimlerini sıklaştıran Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 6 yapının yıkımı gerçekleştirilirken 524 yapı ise mühürlendi.

Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, planlı bir yapılaşma için çalışmalarını sürdürüyor. Son bir yıl içerisinde 1963 adet “Yapı Kullanım Belgesi” düzenleyen Yapı Kontrol Müdürlüğü, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 21 bin 360 metrekarelik alanı kapsayan 85 riskli yapının ise yıkımını gerçekleştirdi. Kaçak yapılaşmaya geçit vermemekte kararlı olan Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, bir yıllık süre içerisinde imara aykırı olduğu tespit edilen 6 yapının yıkımını gerçekleştirirken 524 yapıyı mühürledi. 1970 yapının ise imara uygun hale getirilmesi sağlandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir kentin planlı gelişiminin önündeki en büyük engelin kaçak ve imara aykırı yapılaşma olduğunu belirterek; “Kuşadası geçmişte uygulanan yanlış politikalar nedeniyle aşırı yapılaşma ile karşı karşıya. Ancak bundan sonraki süreçte kentimizin imar planları dâhilinde ve belirli bir düzen içerisinde gelişim gösterebilmesi için kaçak yapılaşma ile sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Kimseye iltimas geçilmesi, ayrımcılık yapılması söz konusu dahi olamaz. Yapı Kontrol Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha denetimleri ile kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.