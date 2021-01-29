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Kuşadası'nda 6 uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası’nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındıEdinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Kuşadası'nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Kuşadası genelinde, şehrin giriş-çıkışlarında ve mahallelerde yapılan çalışmalar da ihbar ve şüphe üzerine yürütülen çalışmalarda toplam 200 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri, 7 şüpheliyi de yakaladı.


Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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