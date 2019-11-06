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Kuşadası'nda 61 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 18’i erkek 30’u çocuk, 13’ü kadın toplam 61 düzensiz göçmen yakalandıEdinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, Kuşadası, Aslan burnu açıklarında 06.

Kuşadası Körfezi'nde, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 18'i erkek 30'u çocuk, 13'ü kadın toplam 61 düzensiz göçmen yakalandı


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, Kuşadası, Aslan burnu açıklarında 06.52'de, lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 58 Suriye, 2 Sudan, 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 61 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan düzensiz göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

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