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Kuşadası'nda 62 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deniz yolu ile yurt dışına geçmek isteyen 62 kaçak göçmen yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deniz yolu ile yurt dışına geçmek isteyen 62 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından, Aydın ili Kuşadası ilçesi Davutlar önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halinde tespit edilen göçmen botu durduruldu. Bot içerisindeki Afganistan uyruklu 15'i kadın, 25'i çocuk 62 kaçak göçmen ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Kaçak göçmenler işlemleri yapılmak üzere Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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