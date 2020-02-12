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Kuşadası'nda 64 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Samos Adası:na kaçmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Samos Adası:na kaçmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 62 Suriye ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 64 düzensiz göçmen (20 erkek, 10 kadın, 34 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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