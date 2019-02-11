Kuşadası'nda 8 bin 600 zeytin fidanı dağıtıldı

Kuşadası'nda ‘Zeytinciliği Geliştirme Projesi' kapsamında Kuşadası Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere 8 bin 600 adet zeytin fidanı dağıtıldı.

Kirazlı'da gerçekleştirilen zeytin fidanı dağıtım törenine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kirazlı Köyü Muhtarı Seydi Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Kuşadası Müdürlüğü yetkilileri ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, zeytinciliği geliştirme projesi kapsamında fidan dağıtımlarına Kirazlı'dan başladıklarını belirterek, “ Zeytinciliği Geliştirme Projesi kapsamında yüzde 70 devlet destekli, yüzde 30 çiftçi katkılı Gemlik çeşidi 8 bin 600 adet zeytin fidanının dağıtımını yaptık. Bereketli olmasını diliyorum “ dedi. Kontrolleri yapılan fidanlar Kaymakam Yücel tarafından daha önceden talepte bulunup katkı payını yatıran çiftçilere dağıtıldı.