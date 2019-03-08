Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kuşadası'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kuşadası Belediyesi destekleriyle çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi partinin katılımıyla düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında gerçekleşen yürüyüşe Kuşadalı kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Kuşadası Belediyesi önünden başlayarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda son bulan bir yürüyüşe Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ferah Sürekçi, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Fevziye Tekeroğlu ile Kuşadası'nda faaliyet gösteren kadın dernekleri ile siyasi partilerin kadın kolları üyeleri katıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasıyla devam etti. Açıklamayı Kuşadası Kadın Platformu adına Zerrin Boratav Bağcıvan yaptı. Bağcıvan Kadınların hayatın her alanında zorluklarla karşılaştıklarını belirterek anayasa ve yasalar önünde yıllardır sürdürdükleri eşitlik mücadelesini yürütmeye devam edeceklerini ifade etti.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ferah Sürekçi ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kervansaray'da açılan Kadın El Emeği stantlarını ziyaret etti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde “Kadınların Özgürlük Mücadelesi” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Emine Fırat'ın yaptığı panele Melike Hepdemir, Nazan Çatori, Filiz Yılmaz ve Ezgi Ergen konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar panelde, kadınların kazanılmış haklarının korunması için verdikleri mücadeleler ile Türkiye'de verilen kadın ve hukuk mücadelesi hakkında bilgi verdi.