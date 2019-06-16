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Kuşadası'nda acı olay

Kuşadası’nda emzirme sonrası soluk borusunun tıkanması nedeniyle hastaneye kaldırılan 40 günlük bebek hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda emzirme sonrası soluk borusunun tıkanması nedeniyle hastaneye kaldırılan 40 günlük bebek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Camiatik Mahallesi Yalçın Sokak'ta ikamet eden Eravcı çifti, 40 günlük bebekleri Sebahattin İsa Eravcı'yı acı bir olay sonrası kaybetti. Anne Hülya Eravcı, bebeği Sebehattin İsa Eravcı'yı emzirdikten sonra yatağına yatırdı. Bu sırada bebeğin nefes borusunun tıkandığı fark edildi. Önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 40 günlük bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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