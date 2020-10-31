Kuşadası'nda acil durumlar için toplanma alanları belirlendi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Afet ve acil durumlar için belirlenen toplanma bölgeleri, Kuşadası Devlet Hastanesi, Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası kampusu, Türkmen Mahallesi otopark alanı, Stadyum, lunapark, Boyalık mevkii, Yavansu Mevkii, Nazilli Halk Pazarı karşısı, Soğucak Özken Sitesi karşısı, Davutlar Sevgi Plajı, Davutlar Vali Kadir Uysal Ortaokulu ve Güzelçamlı spor alanı olarak açıklandı“ dedi.