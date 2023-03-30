Kuşadası'nda Acil Müdahale Birimi ile sorunlara anında çözüm

Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Acil Müdahale Koordinatörlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde meydana gelen sorunları en kısa süre içerisinde gidermek için yoğun mesai yapıyor. Özel olarak tasarlanmış tam donanımlı 6 acil müdahale aracıyla, alanında uzman 19 personelin görev yaptığı birim, 10 günlük sürede kentin 90 farklı noktasında eş zamanlı olarak acil müdahale gerektiren bakım ve onarım işlerini çözüme kavuşturdu.

Güvercin Masaya yapılan başvuruların ve iletilen taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için çalışan ekipler son olarak Ege Mahallesi 531 sokakta ve Türkmen Mahallesi 1020 sokakta kırılan kaldırım taşlarını sökerek yenileri ile değiştirdi. Kent sakinleri, ekiplere iletilen taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasından ve çalışmalardan memnun olduklarını belirtti.