Kuşadası'nda Acil Müdahale Koordinatörlüğü'nden yüzde 98'lik başarı

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yaşanabilecek olumsuzlukları anında giderebilmek amacıyla kurulan ‘Acil Müdahale Koordinatörlüğü' 2022 yılında kendisine iletilen 4 bin 512 acil talebin 4 bin 487'sini çözüme kavuşturdu. Birim böylece sorunları gidermede yüzde 98'lik bir başarı elde etti.

Kuşadası Belediyesi bünyesinde 1 Mart 2021'de kurulan Acil Müdahale Koordinatörlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde meydana gelen sorunları kısa süre içerisinde gideriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ndeki tam donanımlı 6 araçla birlikte Acil Müdahale Koordinatörlüğü'nde 19 personel görev yapıyor. 7/24 esasına göre mesai yapan acil müdahale timleri, Kuşadası'nda bozulan yol ve kaldırımların tamiratı, ağaçların budanması, sokakların ve parkların bakımı ve temizliği gibi birçok farklı alanda çalışıyor. Acil Müdahale ekipleri, özellikle havanın aşırı yağışlı olduğu günlerde, kent genelindeki yağmur suyu hattı mazgallarında, yollarda ve yol kenarlarında gerçekleştirdikleri temizlik ve bakım çalışmalarıyla Kuşadalıların karşılaşabilecekleri olması muhtemel her olumsuzluğun önüne geçiyor.

Yüzde 98'i çözüldü

Acil Müdahale Koordinatörlüğü tarafından 2022 yılında Güvercin Masa, whatsapp ihbar hattı, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla kendilerine ulaştırılan 4 bin 512 acil talebin 4 bin 487'si çözüldü. 25 talep ise programa alındı. Acil müdahale timlerinin gösterdiği özverili çalışma vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Yoğun mesai sürüyor

Kent genelinde meydana gelen sorunları en kısa süre içerisinde gidermek için yeni yılda da yoğun mesai yapmaya devam eden Acil Müdahale Koordinatörlüğü'ne bağlı ekiplerin son adresi ise Ege ve Bayraklıdede Mahalleleri oldu. Ekipler tarafından bölgede eskiyen kaldırım taşları ile orta refüjlerin bordür taşları kısa süre içerisinde yenileriyle değiştirildi.