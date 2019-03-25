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Kuşadası'nda Adalet Ormanı için fidan dikimi yapıldı

Kuşadası’nda denetimli serbestlik hükümleri tarafından ağaçlandırılmaya başlanan Adalet Ormanı için ilk fidanlar dikildi.

Kuşadası'nda denetimli serbestlik hükümleri tarafından ağaçlandırılmaya başlanan Adalet Ormanı için ilk fidanlar dikildi.


Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, Kuşadası-Yeniköy yeni mezarlık arkasında bulunan 30 dönümlük alanda gerçekleştirilen fidan dikimine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir ve Söke Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Söke Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Kurgan, Orman İşletme Şefi Volkan Aydın, denetimli serbestlik yükümlülüğünü yerine getiren hükümlüler ile öğrenciler katıldı.

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