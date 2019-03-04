Kuşadası'nda adaylar arasında arıtma tesisi polemiği

Yerel seçim yaklaşırken Kuşadası'nda AK Parti ve CHP adayları arasında arıtma tesisi açılışı polemiği yaşanıyor.

AK Parti Adayı Fuat Akdoğan'ın Cuma günü açılışı yapılan Kuşadası arıtma tesisisin gerçekte tamamlanmadığı ve tam olarak hizmete girmediği yolundaki iddialarına ilişkin olarak CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'den açıklama geldi. CHP adayı Günel ise iddiaların doğru olmadığını belirterek, AK Parti adayı Akdoğan'ı arıtma tesisine birlikte gezmeye davet etti.

Kuşadası Biyolojik Arıtma Tesisi'nin hizmete girdiğini vurgulayan CHP Kuşadası Belediye Başkan adayı Ömer Günel, “Fuat Akdoğan, 1 Mart tarihinde açılışını yaptığımız tesisimizin gerçekte açılmadığı yönünde iddialarda bulunuyor. Biz ilk günden itibaren şunu söylüyoruz. Bizim yeni vaatlerimiz yok. Biz 30 yıldır vaat edilip yapılmayanları yapacağız. Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi de bunlardan biri oldu ve seçimlerden önce hizmete açıldı. Fuat Akdoğan'ın bu şüphelerini gidermek için kendisine açık davetimdir. İstediği zaman istediği yerden kendisini özel aracım ile alarak tesisi incelemeye götürebilirim. Çalıştığını kendi gözleri ile gördükten sonra sanırım açıklamalarını da düzeltecektir. Tesis ziyaretimizden sonra kendisi ile Kuşadası Çevre Yolu'nu da incelemek istiyorum. 2 yıldır mezbelelik halde, insanları toza, çamura, moloz yığıntılarına mahkum bırakan çevre yolunu inceleyelim. DSİ tarafından yapılması gereken ama yıllardır yapılmayan Güzelçamlı dere ıslah alanlarını gezdirmek istiyorum. Eğer buralardaki çalışmaları tamamlayacak güçleri yok ise Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile eksik bırakılan bu çalışmaları da biz tamamlarız” dedi.