Kuşadası'nda alta yapı çalışmaları devam ediyor

Kuşadası Belediyesi'nin kış mevsiminde hava koşullarından kaynaklı kentte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalarda alt ve üst yapısı yenilenen Grand ve Orient Bazaar'a yeni mazgallar monte edildi.

Kuşadası Belediyesi'nin kuvvetli yağış, rüzgâr ve fırtına gibi kötü hava koşullarında kentte yaşanabilecek aksaklıkları en aza indirmek için yaşama geçirdiği çalışmalar Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli bir biçimde sürdürülüyor. Çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Kuşadası Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl bütünüyle yenilenerek sağlıklı bir alt yapıya ve estetik görünüme kavuşturulan Grand ve Orient Bazaar'ın farklı noktalarına yeni mazgallar yerleştirdi. Kademe Amirliği'nde bulunan demir atölyesinde üretilen mazgallar 10 farklı noktaya monte edilerek geçtiğimiz hafta sonu yaşanan şiddetli yağış ve fırtınadan kaynaklı oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçildi. Turistik çarşı esnafı, yeni mazgallar konulmasından ve Kuşadası Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını belirtti.