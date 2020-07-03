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Kuşadası'nda Amatör Denizci kursları yeniden başlıyor

Kuşadası Liman Başkanlığı tarafından düzenlen Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi kursları yeniden başladı.


Kuşadası Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada, “ Kuşadası Liman Başkanlığı tarafından, odamız salonlarında yapılan Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi eğitim ve sınavları, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte sağlık kurallarına uygun olarak yeniden başladı. Önümüzdeki günlerde de devam edecek olan eğitim ve sınavlar için başvurularınızı https://adbs.uab.gov.tr/ adresinden yapabilirsiniz “ denildi.

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