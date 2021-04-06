Kuşadası'nda Anıtkabir ‘in Şifresi anlatılacak

Araştırma, inceleme, tarih kategorilerinde eserleri olan yazar Seyit Ali Ergeç, Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından her hafta online olarak düzenlenen konferansta “Anıtkabir'in Şifresi” kitabını anlatacak.

Seyit Ali Ergeç'in yazarı olduğu “Anıtkabir'in Şifresi” adlı kitabında yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı ile başlayan gizemli olaylar silsilesinin anlatılacağı programda, kabir yerinin seçiminden tütün projesinin ihale edilmesinde yaşanan gelişmelere varıncaya kadar normal gitmeyen olaylar katılımlılara aktarılacak. 9 Nisan tarihinde saat 20.00'de çevrimiçi olarak gerçekleşecek toplantı 100 kişiyle sınırlı olacak.

Programla ilgili bilgi veren Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, “Kabir ile ilgili yapılan tadilatlar, gizlenen hakikatler, gizemli sayısal ve sembolik mesajlar, anıtın mimari dokusu, abidevi sanat yaklaşımı, tören ritüelleri, tören kortejinin hareket şekli, izlenen güzergâh ve günümüzde dahi açıklanmayan bazı gerçekler her Türk vatandaşını düşünmeye sevk etmek için Yazar Seyit Ali Ergeç tarafından anlatılacak. Anıtkabir sembolik etkileşimin farklı uygulamalarına sahne olmuştur. Bu kitapta sembollerin renk, sayı, şekil, tasarım, kurgu ve geometrik değeri ile verdiği mesajı ortaya koyan pek çok örnek bulunmaktadır. Bu örnekleri anlayıp düşündükçe Atatürk'e, Anıtkabir'e ve bu yapıyı meydana getiren kişilerin kabiliyetlerine olan saygınız, hayranlığınız ve onlara olan minnet duygunuz mutlak surette artacaktır. Anıtkabir'in Şifresi adlı hiç bilmediğimiz ilginç detayları kapsayan bu konferans, kitabın yazarı Seyit Ali Ergeç tarafından 09 Nisan 2021 Cuma saat 20.00 online olarak yayınlanacak. Konferans'a katılmak isteyenler mahmutokcesiz@hotmail.com adresinden şifre isteyebilirler” dedi.