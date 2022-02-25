Kuşadası'nda Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi düzenlendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görev yapan sağlık personeline 'Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi' verildi.

Anne sütü ile beslenmenin desteklenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kurumları' programı yürütülmeye devam ediyor. Bu kapsamda anne sütü eğitimcileri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi Eğitim Salonu'nda pandemi tedbir kurallarına uygun olarak 15 sağlık personeli ile özel bir hastanede görev yapan 12 sağlık personelinin katılımıyla 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi' düzenlendi. Anne sütünün öneminin vurgulandığı eğitimde, doğum süreci ve emzirme, tensel temas, emzirme sorunları, emzirme ve anne sağlığı başta olmak üzere birçok konuda bilgiler verildi. Program sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan personellere sertifikaları takdim edildi.