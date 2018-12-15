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Kuşadası'nda antika eşyaları çalan hırsızlar yakalandı

Kuşadası’nda gerçekleşen evden hırsızlık olayının şüphelileri olarak aranan iki zanlı polis tarafından yakalandı.

Kuşadası'nda gerçekleşen evden hırsızlık olayının şüphelileri olarak aranan iki zanlı polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 12 Aralık tarihilinde Kuşadası'na bağlı Bayraklıdede Mahallesi'ndeki bir evden gerçekleşen hırsızlık olayının ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kamera kayıtlarının da incelendiği araştırma sonucunda olayın şüphelileri olarak belirlenen M.G. ve M.C. isimli iki zanlı çaldıkları antika eşyalarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan iki zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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