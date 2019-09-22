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Kuşadası'nda “ arabasız “ temiz bir gün

Kuşadası’nda Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında benzin, motorin, LPG gibi yakıtlarla çalışan motorlu araçların sebep olduğu hava kirliliği konusunda farkındalık uyandırmak amacıyla “Arabasız Gün” etkinliği düzenlendi.

Kuşadası'nda Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında benzin, motorin, LPG gibi yakıtlarla çalışan motorlu araçların sebep olduğu hava kirliliği konusunda farkındalık uyandırmak amacıyla “Arabasız Gün” etkinliği düzenlendi. Avrupa'nın 2 bini aşkın şehriyle birlikte Kuşadası'nda da düzenlenen etkinliğe Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Özgür Batçıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Avrupa Birliği Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kuşadası Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen “Arabasız Gün” etkinliğinde Kemal Arıkan Caddesi trafiğe kapatılarak yürüyüş yapıldı. Hava kirliliğine karşı farkındalık uyandırmak amacıyla düzenlenen “Arabasız Gün” etkinliğini vatandaşlar büyük bir memnuniyetle karşıladı. Kemal Arıkan Caddesi üzerinde çiçekçilik yapan bir esnaf memnuniyetini yürüyüşe katılanlara çiçek dağıtarak gösterdi.


Etkinlik sonunda konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, daha temiz bir hava ve daha temiz bir çevre oluşturmak için hiç durmadan çalıştıklarını belirterek Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenledikleri Arabasız Gün etkinliğine destek veren herkese teşekkür etti.

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