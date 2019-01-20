Kuşadası'nda aranan 1 kişi tutuklandı

Kuşadası'nda kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz Ekibinin Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. İsminin R. S.(37) olduğu belirlenen şüphelinin yapılan sorgulamasında "Görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret" suçlarından toplam 2 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak ceza evine gönderildi.