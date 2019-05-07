Kuşadası'nda aranan hırsızlık şüphelisi ile bir dolandırıcılık zanlısı yakalandı

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda bir hırsızlık olayının şüphelisi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir dolandırıcılık zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir gün önce Türkmen Mahallesi Gülhan Arın Bulvarı üzerinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak çalışma yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kameraları inceleyerek, hırsızlık şüphelisini Y.T.(26) olarak tespit etti. Yapılan operasyon sonucu Y.T. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ara sokaklarda yakalandı. Şüphelinin işyerinden çalmış olduğu elektronik malzemeler de olay yerinden 100 metre ileride sakladığı yerde ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilecek.

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı infaz ekibi tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışma sonucu, hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, kredi kurumlarının çalısanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından yakalama kararı olan M.D. isimli zanlı, Hacıfeyzullah Mahallesinde bulunan bir evde yakalanarak gözaltına alındı. 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.