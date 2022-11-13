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Kuşadası'nda aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından aranan Ö.A. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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