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Kuşadası'nda aranan zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı

Kuşadası’nda kesinleşmiş hapis cezası olduğu için polis tarafından yakalanan bir zanlının üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Kuşadası'nda kesinleşmiş hapis cezası olduğu için polis tarafından yakalanan bir zanlının üzerinden uyuşturucu madde çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, akşam saat: 20:30 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamada, durdurulan şüphelinin isminin K.Y. U. olduğu ve "Hırsızlık, Basit Yaralama, Uyusturucu Madde Ticareti Yapma “ suçlarından ve 8 Yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile 2500 TL para cezası bulunduğu belirlendi. Zanlının yapılan üst aramasında ise 5.85 gram esrar maddesi ile 1.25 gram kristal olarak tabir edilen matemfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, gerekli işlemler için Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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