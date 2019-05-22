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Kuşadası'nda askeri gemiler ziyarete açıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi’nde düzenlenen Denizkurdu-2019 tatbikatı kapsamında, Kuşadası’na gelen iki hücumbot ve denizaltı vatandaşların ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi'nde düzenlenen Denizkurdu-2019 tatbikatı kapsamında, Kuşadası'na gelen iki hücumbot ve denizaltı vatandaşların ziyaretine açıldı.


Denizkurdu-2019 tatbikatında görevli TCG Yıldız ve TCG Volkan Hücumbotları ile TCG Sakarya Denizaltısı Kuşadası Limanı'na demirledi. Ziyarete açılan ve şehit aileleri ile gazilerin de misafir edileceği savaş gemileri, 23 Mayıs Perşembe gününe kadar 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.


Bu arada, Kuşadası Limanı'nı ziyaret eden TCG Yıldız, TCG Volkan Hücumbotları ile TCG Sakarya Denizaltı komutanları Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'i makamında ziyaret etti. Gemi komutanları tarafından ayrıca Kaymakam Yücel ve beraberindeki heyet ile şehit aileleri ve gazilere askeri gemide iftar yemeği verildi.

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